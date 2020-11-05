Цена биткоина подскочила выше $15 тыс. впервые с января 2018 года

https://static.news.ru/photo/48502c3a-1f86-11eb-970b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биткоин в ходе торговой сессии дорожал на 9,06%, в пике достигая отметки в $15,304 тысячи. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

В последний раз стоимость биткоина поднималась выше $15 тыс. за штуку в январе 2018 года.

31 октября стоимость биткоина выросла до рекордных $14 тысяч, максимума с 2018 года. А около недели назад курс биткоина впервые с 2019 года превысил $13 тысяч. Положительная динамика была обусловлена новостями о том, что платёжная система PayPal начала проводить операции в криптовалюте. В общей сложности за последний месяц курс биткоина вырос на 26%.

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган считает, что инвестиции в криптовалюты — одна из самых рискованных сделок, поэтому необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы не прогореть. Он напомнил, что биткоин, в частности, терял и 95% от стоимости пиковых значений, а в марте потерял в цене 40% за сутки. Такие колебания должны быть предупреждением для желающих «озолотиться» в кратчайшие сроки. А для профи криптовалюты — инвестиции, но не объект для спекуляции, писал NEWS.ru.