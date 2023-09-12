Политолог назвал причину поспешного запрета на украинское зерно в Польше Политолог Асафов: выборы не дали властям Польши решить проблему зерна аккуратно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предвыборная кампания в Польше добавляет остроты вопросу о запрете украинского зерна в стране, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его словам, более дешевое зерно с Украины наносит ощутимый ущерб польским фермерам.

Премьер-министр Польши Моравецкий (член партии «Право и справедливость». — NEWS.ru) вынужден отвечать на запросы избирателей, а среди них большой процент составляют фермеры. Если бы не предвыборная кампания, они бы этот вопрос решали более аккуратно, — рассказал политолог.

Как отметил Асафов, сам факт, что при общей поддержке позиций Украины Варшава пошли на такие серьезные запретительные меры в отношении украинского зерна, говорит о крайне озабоченности ситуацией — польская экономика может сильно пострадать от попадания демпинговой продукции на ее рынок.

Но эта ситуация в целом на контекст отношений между Варшавой и Киевом не повлияет, поскольку общих задач у тех сил, которые стоят за обеими странами, довольно много. Не отразится это и на военной поддержке Украины со стороны Польши, — предположил политолог.

Парламентские выборы в Польше намечены на 15 октября нынешнего года.

12 сентября правительство Польши приняло постановление о запрете ввоза зерна с Украины, не дожидаясь решения по этому вопросу Еврокомиссии, которое запланировано на 15 сентября.

Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию на фоне заявлений Польши о запрете ввоза украинского зерна.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru ранее выразил сомнение, что ВТО «услышит Украину», поскольку «никто не обращает внимания на Украину, ее используют, а не пытаются отстаивать интересы страны».