В Киеве произошла серия взрывов: новости СВО на утро 2 августа

Фото: State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Целая серия взрывов прогремела на Украине в ночь на среду, сообщили местные СМИ и онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации. Обстрелы затронули Киев, Киевскую область и целый ряд других регионов. В 22:28 были зафиксированы взрывы в Херсоне. При этом, как отмечают местные жители в социальных сетях, это уже четвертый обстрел за день. Также объявлена тревога в Харьковской области и на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

В 01:00 сообщили о взрывах в Сумской области. Тогда же сработала тревога в Одесской области и поступили сведения о взрывах в Киевской области. Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в городе.

Также серия взрывов прогремела в Одессе. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Измаиле Одесской области начался сильный пожар после прилетов «Гераней». Минобороны России не комментировало информацию. Под угрозой атаки ударных беспилотников оказались Черниговская, Винницкая и Житомирская области. В общей сложности воздушная тревога была объявлена в восьми регионах Украины, а также в Киеве.

Telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что в Измаиле Одесской области атакована территория нефтехранилища. Местные власти пока не реагировали на ситуацию. На опубликованных в Сети фотографиях виднеются зарево и черный густой дым.

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил США работал на Крымском направлении. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Фото: Stacey Knott/Public domain/Wikimedia Commons RQ-4B Global Hawk

В результате обстрела западной части Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали трое человек, написал в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. Под обстрелом оказались Петровский район и поселок городского типа Александровка.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем видеообращении пригрозил новыми «серьезными» атаками по территории России. По его словам, жители РФ «почувствуют последствия нашей работы». При этом ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после очередной атаки беспилотников на Москву заявил, что «неустановленных дронов» будет еще больше.

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрывали, сообщал в оперативном Telegram-канале о ситуации на объекте. Автомобилистов призывали сохранять спокойствие. Причины остановки движения транспорта не называются.

Вашингтон может объявить о поставках Вооруженным силам Украины очередного пакета военной помощи, написало Politico. По данным газеты, вероятно, это произойдет в начале следующей недели. О составе потенциального транша военной помощи ничего не сообщается.

Боевые действия на Украине привели к тому, что число украинцев, лишившихся одной или нескольких конечностей, приближается к показателям Первой мировой войны. На сегодняшний день, по разным данным, ампутацию пережили от 20 тысяч до 50 тысяч человек. При этом реальные цифры могут быть намного выше.

МИД Польши вызвал посла Украины Василия Зварыча. Причиной послужило заявление замглавы офиса президента Украины Андрея Сибигы, который назвал безосновательным заявление польских властей о том, что Киев получил от Варшавы большую помощь.

Президент США Джо Байден публично унизил главу Украины Владимира Зеленского после того, как киевский политик выразил недовольство из-за решения НАТО не приглашать его страну в Блок.

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий написал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке, где намерен показать свою «формулу мира». Ее презентацию Киев заранее сопроводил атаками беспилотников на Москву и Крым, а также ударами по гражданской инфраструктуре России.

Член Совфеда России Сергей Перминов заявил, что беспилотные летательные аппараты чаще всего прилетают не с территории Украины, а с российских территорий, поэтому о них необходимо сообщать полиции. Он призвал россиян проявлять бдительность.

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