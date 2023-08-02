Член Совфеда РФ Перминов назвал место запуска БПЛА по России Член Совфеда РФ Перминов призвал сообщать об обнаруженных БПЛА полиции

Фото: Денис Бочаров/NEWS.RU

Беспилотные летательные аппараты чаще всего прилетают не с территории Украины, а с российских территорий, поэтому о них необходимо сообщать полиции, считает член Совфеда России Сергей Перминов. В беседе с URA.ru он призвал россиян проявлять бдительность.

Эти беспилотники не с территории Украины прилетают. Они прилетают с наших территорий, то есть кто-то запускает их. Поэтому необходимо проявлять бдительность и помогать правоохранительным органам. Им одним без поддержки и консолидации всего общества будет крайне сложно справиться с этой ситуацией, — заявил он.

Ранее Минобороны РФ в Telegram-канале заявило, что ночью 1 августа три беспилотника ВСУ участвовали в очередной атаке на Москву. Российские системы ПВО смогли сбить два БПЛА, а третий дрон был подавлен средствами РЭБ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько беспилотников при попытке пролета в столицу были сбиты средствами ПВО. Один дрон долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и во время прошлой атаки ВСУ.

В пострадавшей башне комплекса «IQ-Квартал» находится офис Министерства экономического развития. Сотрудников ведомства перевели на удаленную работу/