МИД Польши вызвал посла Украины из-за заявления украинских властей

Фото: Isee1/CC BY-SA 3.0/wikipedia/commons

Посольство Украины в Польше

МИД Польши вызвал посла Украины Василия Зварыча, о чем говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter (X). Причиной послужило заявление замглавы офиса президента Украины Андрея Сибигы, который назвал безосновательным заявление польских властей о том, что Киев получил от Варшавы большую помощь.

В связи с высказываниями представителей украинских властей в МИД был приглашен посол Украины в Польше, — говорится в заявление.

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что МИД Украины вызвал посла Польши и назвал неприемлемым заявление польского представителя, отвечающего за международную проблематику, Марчина Пшидача о неблагодарности Украины.

Пшидач днем ранее заявил, что Украина получила от Польши большую помощь и «было бы хорошо, если бы она начала ценить то, какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины». В тот же день Сибига назвал заявление безосновательным и «равнозначным вероломству».

Ранее антиукраинские баннеры на футбольном матче клуба «Шленск» из Вроцлава спровоцировали скандал. Болельщики вывесили на трибунах «нацеленные на украинцев» баннеры с надписями: «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни», «80 лет позорного молчания за Волынь».