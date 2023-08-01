ВС России взяли Клещеевку: новости СВО на вечер 1 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что село Клещеевка в пригороде Артемовска перешло под контроль ВС РФ. Он добавил, что село продолжает подвергаться атакам. При этом высоты на северо-западе контролируются ВСУ, заключил врио главы ДНР. Пушилин также уточнил, что ВСУ пытаются идти в наступление в районе поселка Майорск на Донецком направлении, но на ситуацию это пока никак не повлияло.

ВСУ пытаются перебрасывать ближе к линии боестолкновений резервы, но, как заявил врио главы ДНР, безуспешно. Достаточно серьезные попытки провести ротацию были пресечены, уверил Пушилин.

Российские военные нанесли удары по лодкам ВСУ, которые плыли около островов Просеретский и Даманский на реке Днепр в Херсонской области. В результате обстрела были убиты 10 украинских солдат, а также уничтожены две лодки и немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.

Минобороны России отметило, что Украина попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря. По данным ведомства, атака осуществлялась с применением трех полупогружных безэкипажных катеров. Корабли ВМФ РФ смогли отразить атаку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, отражавший атаку бронегруппы Украины на Запорожском направлении в июне. В МО отметили героизм и мужество российских военных.

Фото: t.me/mod_russia Сергей Шойгу

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что угроза атак Москвы дронами очевидна. По его словам, власти принимают все необходимые меры, чтобы избежать повторения ударов.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ответственность за удары беспилотников по гражданской инфраструктуре в России несет Киев, однако запускают аппараты члены украинской агентурной сети непосредственно с территории РФ. Он призвал правоохранительные органы учитывать этот фактор в своей работе.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что Запад планирует спровоцировать гибель президента Украины Владимира Зеленского на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Парламентарий не исключил, что подобный сценарий разрабатывается с целью обвинить в смерти лидера Россию.

По словам депутата Госдумы, согласно законодательству Украины в случае гибели Зеленского власть в президентско-парламентской республике перейдет к Верховной раде (ВР) и исполняющим обязанности руководителя государства станет председатель ВР Руслан Стефанчук.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее предупредил Владимира Зеленского об угрозе преждевременной смерти. По его словам, к этому могут привести террористические атаки на Россию. Подобные действия Киева эксперт назвал отчаянным актом, вызванным неудачами украинской армии в ходе контрнаступления.

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что действующий министр обороны Украины Алексей Резников может быть назначен послом страны в Британию. По его словам, после ряда коррупционных скандалов Резникова давно планируют снять с поста главы Минобороны.

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Резников

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по приграничному населенному пункту Елизаветовка в Глушковском районе на западе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. Он уточнил, что в результате атаки пострадали два домовладения и автомобиль.

До этого Старовойт заявил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины поселка Теткино Глушковского района. По его словам, зафиксировано пять прилетов снарядов. Старовойт добавил, что также под обстрел попал поселок Краснооктябрьский. Из-за повреждения линии электропередачи населённый пункт обесточен.

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