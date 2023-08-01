Минобороны России заявило об атаке ВСУ на гражданские суда

Фото: МО Украины

Украина попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря, сообщили в МО РФ. По данным ведомства, атака осуществлялась с применением трех полупогружных безэкипажных катеров. Корабли ВМФ РФ смогли отразить атаку.

Ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Кораблями ВМФ России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены, — сообщили в МО.

Утром 1 августа, Минобороны сообщило, что ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотных катеров два корабля Черноморского флота России. Атака была отбита, беспилотники противника уничтожены.

В ведомстве уточнили, что катера ВСУ атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.

Неделю назад, 25 июля, Минобороны сообщало, что патрульный корабль «Сергей Котов» подвергся атаке двух морских беспилотников ВСУ. Экипажу корабля удалось поразить дроны противника из штатного вооружения. Российские моряки в результате инцидента не пострадали.