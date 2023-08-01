Пушилин: село Клещеевка в ДНР перешло под контроль ВС РФ

Фото: МО РФ

Село Клещеевка в пригороде Артемовска перешло под контроль ВС РФ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин эфире «Соловьев Live». Он добавил, что село продолжает подвергаться атакам. При этом высоты на северо-западе контролируются ВСУ, заключил врио главы ДНР. Пушилин также уточнил, что ВСУ пытаются идти в наступление в районе поселка Майорска на Донецком направлении, но на ситуацию это пока никак не повлияло.

Клещеевка, по последней информации, под нашим контролем, — заявил Пушилин.

ВСУ пытаются перебрасывать ближе к линии боестолкновений резервы, но, по словам врио главы ДНР, безуспешно. Достаточно серьезные попытки провести ротацию были пресечены, уверяет Пушилин.

Ранее российские войска при помощи авиации нанесли массированный удар по ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, сообщал Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники. По данным канала, украинская армия понесла большие потери в живой силе при ударе.

Накануне Пушилин рассказал, что российские военные вытеснили украинские подразделения из села Старомайорского, расположенного на Запорожском направлении. По его словам, украинские бойцы понесли значительные потери. В Министерстве обороны России не прокомментировали эту информацию.