В ГД раскрыли вероятный западный сценарий гибели Зеленского Депутат Госдумы Журавлев: Запад может ликвидировать Зеленского на ЛБС, обвинив Россию

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил в разговоре с NEWS.ru, что Запад планирует спровоцировать гибель президента Украины Владимира Зеленского на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Парламентарий не исключил, что подобный сценарий разрабатывается с целью обвинить в смерти лидера Россию.

Безусловно, на Западе существует план ликвидации Зеленского, как пришедшего в негодность актива. <...> Уверен, что устранят его с максимальной выгодой, поближе к ЛБС, изобразив жертвой российских сил. И заменят на более адекватного и покладистого, толстяка, что не мнит себя хозяином мира и не дерзит своим западным хозяевам, — считает Журавлев.

По словам депутата Госдумы, согласно законодательству Украины, в случае гибели Зеленского власть в президентско-парламентской республике перейдет к Верховной Раде (ВР), то есть, и.о. руководителя государства станет председатель ВР Руслан Стефанчук.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее предупредил Владимира Зеленского об угрозе преждевременной смерти. По его словам, к этому могут привести террористические атаки на Россию. Подобные действия Киева эксперт назвал отчаянным актом, вызванным неудачами украинской армии в ходе контрнаступления.

Обозреватель издания Conversation Лоик Симоне ранее спрогнозировал, что будет с Украиной после окончания специальной военной операции. Эксперт считает, что страну не примут в НАТО, что обусловлено статусом Крыма.