В Австралии спрогнозировали, что будет с Украиной после СВО Conversation: союзники Украины могут использовать Крым, чтобы не принимать страну в НАТО

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Западные союзники Украины могут использовать Крым, чтобы не принимать страну в НАТО, считает обозреватель Conversation Лоик Симоне. По его словам, Киев буквально «заперт в вестибюле НАТО» и нет гарантий, что вступление Украины в Альянс будет единогласно поддержано после прекращения огня.

Запертый в вестибюле НАТО Киев присматривается к «военному плану Маршалла». <...> Даже после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, ничто не гарантирует, что все союзники единодушно поддержат кандидатуру Украины, — говорится в материале.

Симоне полагает, что страны — члены НАТО, опасающиеся принятия Украины в Блок, могут использовать статус полуострова как предлог для отказа Киеву в членстве. Кроме того, аналитик считает, что контроль России над Крымом — постоянный, и многие в Альянсе считают, что такое положение дел сохранится в будущем.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит выбрать один из двух «ядов» из-за провалов в контрнаступлении ВСУ. По его словам, украинский лидер должен либо согласиться на мир, отказываясь от членства страны в НАТО, либо продолжить борьбу, в которой ожидаются дополнительные потери территорий.