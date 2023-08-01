ВС РФ отразили новую попытку ВСУ форсировать Днепр и уничтожили ЗРК IRIS-T ТАСС: ВС РФ отразили новую попытку ВСУ форсировать Днепр и уничтожили ЗРК IRIS-T

Фото: МО Украины

Российские военные нанесли удары по лодкам ВСУ, которые плыли около островов Просеретский и Даманский на реке Днепр в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. Уточняется, что в результате обстрела были убиты 10 украинских солдат, а также уничтожены две лодки и немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.

За прошедшие сутки в результате огневого поражения <...> в островной зоне уничтожены: одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Просеретский, одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Даманский, ЗРК IRIS-T в районе населенного пункта Мирное, — рассказал представитель экстренных служб.

Он добавил, что также российские войска уничтожили два миномета ВСУ в районе села Садового Херсонской области. Всего там погибли пятеро украинских бойцов. Также на Каховском направлении в зоне СВО были поражены две позиции подразделений ВСУ около Змеевки и Михайловки.

Накануне экстренные службы Херсонской области сообщили, что военнослужащие ВС России пресекли попытку бойцов ВСУ форсировать Днепр вблизи острова Малый Белогрудый. Уточняется, что в результате отражения нападения были убиты 10 украинских солдат, а также уничтожена одна лодка. Кроме этого, атака была отражена и вблизи острова Борщевой, там погибли пятеро человек и была уничтожена одна лодка.