Старовойт сообщил об обстреле поселка в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале заявил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Теткино Глушковского района. По его словам, зафиксировано пять прилетов снарядов.

Поселок Теткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. Зафиксировано пять прилётов в районе улицы Белопольской. Повреждено несколько домовладений. Окажем помощь в ликвидации последствий, — написал он.

Старовойт добавил, что также под обстрел попал поселок Краснооктябрьский. Из-за повреждения линии электропередачи населённый пункт обесточен.

Зафиксировано четыре прилёта. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению, — говорится в сообщении.

13 июля пограничники при помощи средств радиоэлектронной борьбы приземлили украинский беспилотник со взрывчаткой в Суджанском районе Курской области. По словам губернатора региона, при столкновении с землей дрон взорвался. Обошлось без жертв и разрушений.

12 июля глава региона сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. По его словам, в общей сложности было зафиксировано шесть прилетов снарядов. Часть поселка была обесточена из-за повреждений линий электропередачи.