ВСУ несколько раз обстреляли поселок Теткино в Курской области Губернатор Старовойт: поселок Теткино Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, на улице зафиксировали шесть прилетов. Часть поселка обесточена из-за повреждений линий электропередач, аварийные бригады осуществляют восстановительные работы.

Поселок Теткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. На двух улицах зафиксировано 6 прилетов, — написал Старовойт.

Старовойт отметил, что в результате обстрелов повреждены фасады, окна и заборы двух домов, а также хозяйственные постройки.

Ранее город Токмак в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами. Прилеты зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки, указали в оперативных службах.

За несколько часов до появления сообщений об обстреле Токмака кассетными бомбами председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале о серии взрывов в городе. Предположительно, ВСУ могли нанести ракетный удар по Токмаку с применением РСЗО HIMARS. По словам Рогова, часть ракет были сбиты российскими системами ПВО. Около полуночи 11 июля Рогов также сообщал о массированных ударах ВСУ по пригородам Токмака и Васильевки из тяжелых видов вооружений.