На Украине может смениться министр обороны Министр обороны Украины Резников может быть назначен послом в Британию

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Действующий министр обороны Украины Алексей Резников может быть назначен послом страны в Британию, сообщил в Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко. По его словам, после ряда коррупционных скандалов Резникова давно планируют снять с поста главы минобороны.

В аппарате президента уже давно думают снять Резникова с поста главы Минобороны. Были активны попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова. В то же время Резников и сам не прочь уйти с должности министра. Он хотел перейти в Министерство юстиции. Но после увольнения Пристайко с должности посла в Киеве решили по своей новой традиции отправить послом не профессионального дипломата, а министра. Уже узнавали, как Резникова воспримут в Британии. И получили одобрительный ответ, — написал Гончаренко.

21 июля Украинский президент Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко. Ранее дипломат назвал нездоровым сарказмом слова украинского лидера в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса по поводу нехватки военной помощи.

Пристайко до этого отмечал, что Зеленскому не стоило с сарказмом показывать разногласия между Киевом и НАТО. Дипломат добавил, что страна нуждается в поддержке со стороны союзников, однако не ждет, что они будут воевать «за нее».