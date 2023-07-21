Зеленский уволил посла после критики в свой адрес Зеленский отправил в отставку посла в Великобритании Вадима Пристайко

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, сообщается на сайте президента. Ранее дипломат назвал нездоровым сарказмом слова украинского лидера в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса по поводу нехватки военной помощи.

Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству, — говорится в указе президента Украины.

Пристайко отмечал, что Зеленскому не стоило с сарказмом показывать разногласия между Киевом и НАТО. Дипломат добавил, что страна нуждается в поддержке со стороны союзников, однако не ждет, что они будут воевать «за нее».

12 июля Уоллес заметил, что Украине следует выражать большую благодарность за поставки вооружений Западом. По его словам, для оказания Киеву военной помощи иногда приходится уговаривать страны жертвовать собственными запасами или «убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке».

До этого стало известно, что перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский обвинил Альянс в абсурдности. Он возмутился отсутствием каких-либо временных рамок для приглашения и для членства Украины в организации.