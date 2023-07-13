Зеленского осудили за нездоровый сарказм по отношению к НАТО Посол Украины в Лондоне: Зеленскому не стоило быть саркастичным по отношению к НАТО

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не стоило с сарказмом показывать разногласия между Киевом и НАТО, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News. Дипломат добавил, что страна нуждается в поддержке со стороны союзников, однако не ждет, что они будут воевать «за нее».

Я не считаю, что сарказм со стороны Зеленского здоровый. Не следует показывать россиянам, что между странами НАТО и Украиной есть напряжение. Они должны знать, что мы работаем вместе, если что-то случится, глава МО Британии Бен Уоллес может позвонить мне и рассказать все, что хочет, — сказал Пристайко.

12 июля Уоллес заметил, что Украине следует выражать большую благодарность за поставки вооружений Западом. По его словам, для оказания Киеву военной помощи иногда приходится уговаривать страны жертвовать собственными запасами или «убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что Альянсу нужно оснастить ВСУ необходимым вооружением в кратчайшие сроки. По мнению генсека, данная задача важнее предоставления гарантий безопасности Киеву.

До этого стало известно, что перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский обвинил Альянс в абсурдности. Он возмутился отсутствием каких-либо временных рамок для приглашения и для членства Украины в организации.