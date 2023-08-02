Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Фото: most. life/Global Look Press

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто, сказано в оперативном Telegram-канале о ситуации на объекте. Там призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — сказано в сообщении.

Причины остановки движения транспорта не называются. Ранее в оперативном Telegram-канале появилась информация, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам. О перекрытии движения на объекте сообщалось и вечером 31 июля. До этого мост через Керченский пролив закрывали 27 июля, 24 июля движение по мосту останавливали четыре раза, а 22 июля — дважды.

Недавно стало известно, что Крымский мост дополнительно оградили противодиверсионными боновыми заграждениями, предназначенными для защиты от надводных и подводных дронов. Они способны предостеречь объект от атак Вооруженных сил Украины, которые применяют западную технику и переделанные под дроны-камикадзе гидроциклы против российских объектов.