Взрывы прогремели в Киеве и других регионах Украины

Фото: dumskaya.net / Global Look Press

Целая серия взрывов прогремела на Украине в ночь на вторник, сообщают местные СМИ и онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации. Обстрелы затронули Киев, Киевскую область и целый ряд других регионов.

В 22:28 зафиксировали взрывы в Херсоне. При этом, как отмечают местные жители в социальных сетях, это уже четвертый обстрел за день. Также объявлена тревога в Харьковской области и на подконтрольных Киеву территориях ДНР. В 01:00 сообщили о взрывах в Сумской области. Тогда же сработала тревога в Одесской области и поступили сведения о взрывах в Киевской области.

Как сообщили в официальном Telegram-канале Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, зафиксирован запуск нескольких групп БПЛА типа Shahed.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что «Герани» ВС РФ бьют по целям со стороны Золочева и рядом с аэродромом Чугуев. Взрывы слышны предположительно в Раздольном, где располагается 2315-й радиотехнический батальон ВСУ. В области объявлена воздушная тревога. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Также дроны двигаются в сторону Одессы и Николаева. Поступают сообщения о «Геранях», летящих в сторону Полтавской области, где находятся несколько крупных военных объектов ВСУ: 18-я отдельная бригада армейской авиации, база 45-й отдельной роты радиолокационной разведки, в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее призвал украинцев закупить генераторы к зиме. По его словам, в компании не исключают блэкаутов из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, поэтому гражданам необходимо подготовиться.