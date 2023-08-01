В Сети сообщили о работе американского беспилотника у Крыма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk Военно-Воздушных сил США в настоящее время работает на Крымском направлении. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

По данным канала, возможны атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Прилеты могут осуществиться по объектам гражданской и военной инфраструктуры на Крымском полуострове.

Недавно Крымский мост дополнительно оградили противодиверсионными боновыми заграждениями. Они предназначены для защиты от надводных и подводных дронов. Данные конструкции в перспективе будут защищать объект на всей его протяженности от прилетов ВСУ, которые применяют западную технику и переделанные под дроны-камикадзе гидроциклы.

Ранее заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что беспилотник MQ-9 коалиции во главе с США произвел опасное сближение с самолетом Су-34 Воздушно-космических сил России над Сирией. Профессионализм пилотов ВКС РФ позволил избежать столкновения воздушных судов. При этом со стороны коалиции тогда было зарегистрировано 12 нарушений протокола деконфликтации.