Американский беспилотник опасно сблизился с Су-34 ВКС России в Сирии Минобороны: беспилотник США MQ-9 опасно сблизился с Су-34 ВКС РФ в небе над Сирией

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 коалиции во главе с США произвел опасное сближение с самолетом Су-34 ВКС России в небе над Сирией, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. По его словам, полет беспилотника не был деконфликтован.

30 июля в 06.53 на высоте 5000 метров в районе населенного пункта Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-34 ВКС России на дистанцию менее 100 метров по высоте, – сказал военный.

Столкновения удалось избежать благодаря профессионализму российских пилотов, заявил он. По словам Гуринова, за сутки со стороны коалиции было зафиксировано 12 нарушений протокола деконфликтации.

Ранее контр-адмирал сообщил, что авиация международной коалиции во главе с США с начала 2023 года допустила 23 опасных сближения с самолетами ВКС России в небе над Сирией. Гуринов уточнил, что два подобных случая произошли в апреле, один в мае, четыре в июне и пять в июле.