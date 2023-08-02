Слуцкий: Киев сопроводил «формулу мира» атаками БПЛА на Москву

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке, где намерен показать свою «формулу мира». Ее презентацию Киев заранее сопроводил атаками беспилотников на Москву и Крым, а также ударами по гражданской инфраструктуре России, написал глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что от действий Киева поспешили откреститься в США. Так, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поощряют такие удары. Не поддержали атаки Украины и в ООН.

Киев демонстративно и театрально (а что вы хотите от Зеленского) пропускает мимо ушей все эти заявления, которые и делаются, скорее, для протокола. С Запада он принимает лишь сигналы, выраженные в денежном или «оружейном» эквиваленте. А потоки ни того, ни другого не заканчиваются, — написал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что «мирные советы» западных политиков имели бы ценность только в том случае, если бы прекратились поставки оружия Киеву, а также «перманентного обмана себя и других иллюзиями возможной победы Украины».

Ранее украинские беспилотники атаковали Москву. Один из дронов попал в башню IQ-квартал в «Москва-Сити». Несущие конструкции башни IQ-квартала в результате попадания беспилотника не повреждены.