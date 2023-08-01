Трое человек пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Фото: Фото: МО Украины

В результате обстрела западной части Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали трое человек, написал в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. Под обстрелом оказались Петровский район и поселок городского типа Александровка.

В Петровском районе ранены женщины 1960 и 1967 г. р., в пгт Александровка — мужчина 1943 г. р. В Куйбышевском и Петровском районах пострадали частный и многоквартирный дома, хозяйственные постройки, автомобиль, — написал Кулемзин.

Он также добавил, что с начала дня ВСУ направили 124 снаряда калибра 155 мм в сторону Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города. Обстрелы города были проведены 35 раз.

Как сообщил позднее Telegram-канал «Рыбарь», обстрелы со стороны украинских военных продолжались весь день. По его информации, ВСУ применяют в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, по сообщению канала, ВСУ атаковали Горловку, Макеевку, Ясиноватую и пригороды Донецка: в Горловке в результате удара погиб мужчина, а в Ясиноватой после удара БПЛА оказался поврежден водоканал. Минобороны РФ об атаке не сообщало.

Накануне ВСУ обстреляли село Басань. Под огнем оказалась гражданская инфраструктура, в частности местный магазин. В результате атаки погибли три человека, еще около 15 получили ранения. Тогда же сообщалось, что под завалами мог находиться ребенок. Как уточнил Балицкий, информация не подтвердилась, мальчик покинул магазин за 20 минут до обстрела.