Серия взрывов раздалась в Одессе

Фото: МО Украины

Серия взрывов прогремела в Одессе, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. До этого местные СМИ сообщали, что «Герани» летят в сторону Измаила. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Также очередные взрывы раздались в Киевской области. В частности, по данным официального Telegram-канала Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, БПЛА типа Shahed атаковали в регионе Белую Церковь. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Под угрозой атаки ударных беспилотников оказались Черниговская, Винницкая и Житомирская области. В общей сложности воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины, а также в Киеве.

Ранее сообщалось о взрывах в Херсоне, Киеве и Киевской области. Жители Херсона отмечали, что это уже четвертый обстрел за день. Отмечались массовые запуски «Гераней» и Shahed. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что половина энергетических объектов в стране подверглась различным повреждениям вследствие ракетных ударов. Он отметил, что некоторые элементы инфраструктуры были полностью уничтожены. В конце июня компания «Укрэнерго» отмечала сокращение доступных мощностей, необходимых для стабильного обслуживания населения. Также он призвал украинцев закупить генераторы к зиме.