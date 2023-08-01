WSJ: ВСУ приблизились к устрашающему антирекорду Первой мировой войны WSJ: до 50 тысяч солдат ВСУ пережили ампутацию с начала боевых действий на Украине

Фото: president.gov.ua

Боевые действия на Украине привели к тому, что число солдат ВСУ, лишившихся одной или нескольких конечностей, приближается к показателям Первой мировой войны, пишет The Wall Street Journal. На сегодняшний день, по разным данным, ампутацию пережили от 20 до 50 тысяч бойцов. При этом реальные цифры могут быть намного выше.

Фактическая цифра может быть выше, потому что требуется время для регистрации пациентов после прохождения процедуры. Некоторым ампутацию проводят только через недели или месяцы после ранения, — написали журналисты.

В издании напомнили, что за годы Первой мировой войны ампутацию конечностей перенесли 67 тысяч немцев и 41 тысяча британцев. Тогда эта процедура зачастую была единственным способом спасти человека от смерти, что лишний раз подчеркивает масштабы проблем ВСУ. Для сравнения, в Вооруженных силах США во время интервенций в Ирак и Афганистан ампутацию перенесли менее двух тысяч солдат.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что за июль украинская армия потеряла не менее 20,8 тысячи солдат. Кроме того, ВСУ лишились десяти немецких танков Leopard, 11 американских БМП M2 Bradley, а также 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.