Байден одной фразой указал Зеленскому его место AT: Байден указал Зеленскому его место фразой о том, что Украина никуда не денется от США

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден публично унизил главу Украины Владимира Зеленского после того, как киевский политик выразил недовольство из-за решения НАТО не приглашать его страну в блок. Обозреватель Александер Марковски в статье для American Thinker (AT) напомнил слова американского лидера.

Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами, — ответил тогда Байден на недовольства Зеленского.

По словам Марковски, таким образом глава Белого дома указал украинскому президенту его место. Колумнист отметил, что, Байдену пришлось усмирить Зеленского, так как «вассал осмелился повысить голос на хозяев».

Говоря недипломатическим языком, вы будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем оружие или вы поставляете пушечное мясо, в зависимости от того, что закончится раньше. Вам некуда идти, — написал обозреватель.

Западу выгодно, что солдаты ВСУ сражаются за его интересы. При этом Украина не является членом Североатлантического альянса, что позволяет западным странам не вступать в открытую конфронтацию с ядерной державой, сказал Марковски.

Недавно обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа заявил, что прошедший саммит НАТО стал уроком политического реализма для Зеленского. По его словам, Байден показал ему отсутствие намерения принимать Украину в Альянс.