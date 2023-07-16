«Дал ему по носу»: в Польше рассказали об уроке Байдена Зеленскому Rzeczpospolita: на саммите НАТО Зеленский получил урок политического реализма

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе стал для президента Украины Владимира Зеленского уроком политического реализма. По его мнению, президент США Джо Байден продемонстрировал ему отсутствие у Запада намерения принимать Украину в Альянс.

Джо Байден явно дал ему по носу в Вильнюсе, указав, что НАТО не заинтересовано в том, чтобы продолжать присоединение воюющей страны, — подчеркивается в публикации.

Хработа указал на невыполнение главного требования Киева — принятия декларации о приглашении Украины в НАТО. Это, считает журналист, символизирует проигрыш Зеленского.

По мнению обозревателя, Украину ожидают тяжелые времена, поскольку и Запад отказался принимать ее в Альянс, и Россия готова продолжать свою спецоперацию вплоть до достижения поставленных целей. У Москвы есть для этого ресурсы и идеология, считает Хработа.

Оказавшись в таком непростом положении, Зеленскому, как думает автор, придется принять единственное возможное решение — пойти на компромисс, пожертвовав частью территории страны.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Вашингтон сокращает финансовую поддержку Киева, а скоро к нему присоединятся и европейские столицы. Решение Белого дома предоставить Украине $300 млн вместо $500 млн он назвал колоссальным ударом для украинского народа.