США могут объявить об очередном пакете военной помощи Киеву

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Вашингтон может объявить о поставках Вооруженным силам Украины очередного пакета военной помощи, передает Politico. По данным газеты, вероятно, это произойдет в начале следующей недели.

Министерство обороны США ожидает, что еще один транш будет объявлен уже в начале следующей недели, — говорится в сообщении.

О составе потенциального транша военной помощи ничего не сообщается. В прошлые американские поставки Киеву по указу президента США Джо Байдена вошли «дополнительные силы противовоздушной обороны, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы» на сумму $400 млн.

Газета также привела слова представителей американского оборонного ведомства. Они признали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается медленно. По их словам, такие темпы «жестоко разочаровывают» союзников Киева, которые рассчитывали на большой прорыв.

Ранее Верховная рада со ссылкой на председателя комитета по вопросам бюджета Роксолану Пидласу сообщила, что финансовые ресурсы страны наполовину состоят из зарубежной помощи. По ее словам, она составила 49,1% от всех поступлений в государственный бюджет Украины.