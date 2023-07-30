Верховная рада: бюджет Украины наполовину состоит из зарубежной помощи

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Внешние ресурсы составили 49,1% от всех поступлений в государственный бюджет Украины, говорится в Telegram-канале Верховной рады со ссылкой на председателя комитета по вопросам бюджеты Роксолану Пидласу. По ее словам, помощь союзников оценивается в $25,3 млрд.

Внешние ресурсы за первое полугодие составили 49,1% всех поступлений общего фонда государственного бюджета, — отметила Пидласа.

При этом крупнейшим донором Украины остается Евросоюз, говорится в сообщении. Страны ЕС предоставили Украине $11,43 млрд. Если речь идет о безвозвратной помощи, то лидирующую позицию занимают США, которые выделили Украине $7,2 млрд. Также отмечается, что доля общего объема государственного и гарантированного долга Украины на начало года уже достигла 78,5% ВВП. Международный валютный фонд, в свою очередь, предоставил Киеву $3,58 млрд. Вклад Канады в бюджет Украины составил $1,76 млрд, уточняется в публикации.

Ранее в Пентагоне рассказали, что администрация США утвердила очередной пакет военной помощи Украине. На эти цели в Вашингтоне выделят $400 млн. Новый пакет будет включать снаряды для ракетных комплексов Patriot и NASAMS. Кроме того, в него войдут ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как считает конгрессмен-республиканец Эндрю Оглс, США необходимо приостановить оказание Украине военной помощи. Это следует сделать до тех пор, пока президент страны Джо Байден не ответит, предоставляет ли Вашингтон передаваемые Киеву оружие и ресурсы неонацистским формированиям.