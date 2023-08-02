Новые взрывы прогремели в Киеве

Фото: Ruslan Kaniuka

Telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что серия новых взрывов произошла в Киеве. По его данным, в городе работает система противовоздушной обороны.

Как написал канал, в сторону Киева сейчас направляются беспилотники-камикадзе «Герань». Минобороны России ситуацию не комментировало. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в городе.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Измаиле Одесской области начался сильный пожар после прилетов «Гераней». В настоящее время в населенном пункте несколько очагов пожаров. Минобороны России не комментировало информацию.

В то же время несколько мощных взрывов прогремели в Одессе, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации Украины. Кроме этого, в Киевской области произошла серия взрывов. По данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, БПЛА типа Shahed атаковали в регионе Белую Церковь. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию. Местные власти объявили воздушную тревогу в восьми областях Украины, а также в Киеве.