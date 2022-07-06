ЕК начала подготовку передачи активов России на восстановление Украины

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Еврокомиссия начала подготовку юридической базы для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. ЕС также планирует созвать экспертную конференцию, чтобы подготовить восстановительную кампанию для Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, её слова приводит ТАСС.

Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины, - сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что обсуждение кампании по восстановлению Украины начнется до завершения боевых действий в стране. До этого ЕС не проводил операции такого масштаба, поэтому потребуются «колоссальные усилия» и «самые блестящие умы», чтобы ее подготовить.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель еще в мае предлагал направить российские активы на восстановление Украины, сравнив это с мерой, которая была применена к Афганистану. В Кремле заявили, что такое распоряжение принадлежащими РФ средствами незаконно. Москва категорически против этого и анализирует меры для предотвращения данной ситуации.