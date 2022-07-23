Бывшего замглавы СНБО Украины обвинили в госизмене Бывшего замглавы СНБО Украины Сивковича обвинили в госизмене

Фото: Соцсети

Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинения в госизмене бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Владимиру Сивковичу, а также трем сотрудникам ФСБ России, сообщила пресс-служба ГБР.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ РФ за шпионаж, — сказано в сообщении.

По сведениям бюро, российская ФСБ якобы организовала формирование, которое занималось подрывной деятельностью на Украине. По сведениям ГБР, к этой работе был причастен в том числе и Сивкович. По данным бюро, в Москве для его прикрытия создавался специальный «политический офис», который якобы занимался общественной работой, а на самом деле проводил деятельность против Украины.

Ранее стало известно, что суд на Украине разрешил прокуратуре начать расследование против бывшего заместителя секретаря СНБО. Имя при этом не называлось, но украинские издания писали, что речь шла о Сивковиче. Бывший президент Украины Виктор Янукович 14 декабря 2013 года отстранил Сивковича от должности.

Также сообщалось, что сотрудники СБУ и Госбюро расследований задержали бывшего главу СБУ в Крыму Олега Кулинича. Его подозревают в госизмене, бывшему силовику грозит до 15 лет тюрьмы.