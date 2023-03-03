«Бегут, спотыкаясь»: военный эксперт рассказал о положении ВСУ в Артемовске Военный эксперт Матвийчук заявил, что у ВСУ безвыходное положение в Артемовске

Фото: МО Украины

Архивное фото, военнослужащие ВСУ

Некоторые подразделения ВСУ покидают Артемовск (украинское название — Бахмут) вопреки приказам командования, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, в городе остались одни плохо обученные мобилизованные.

Сейчас по каналам украинской сети управления войсками идет команда на удержание Артемовска, но очень многие подразделения ВСУ побросали свои позиции и самовольно бегут, как говорится, «спотыкаясь», — сообщил эксперт.

Он добавил, что накануне вечером практически все более-менее боеспособные подразделения ВСУ покинули город и отправились в направлении Краматорска, поскольку положение в Артемовске оценивается как безвыходное. По его словам, войска противника расстроены, а управление ими потеряно.

Ранее CNN со ссылкой на украинских военных, сражающихся зa контроль над Артемовском, сообщил, что положение украинских войск под городом значительно хуже, чем официально признают в Киеве. Oдин военнослужащий в видеообращении заявил, что ситуация вокруг города очень сложная. Другой боец назвал боестолкновения «адскими», нo заверил, что ВСУ «все держат».