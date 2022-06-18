Сечин заявил, что глобальный рынок мертв Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о смерти глобального рынка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Единый мировой рынок мертв, заявил на ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин, сообщает РИА Новости. По словам Сечина, мировые финансовые институты сейчас функционируют в режиме войны. Он также считает, что Россия занимается созданием новой конфигурации рынков, которые будут свободны от санкционного произвола.

Единый глобальный рынок мертв. Все прежние институты и механизмы его регулирования действуют во внеэкономическом режиме, по сути, в режиме войны, — сказал глава «Роснефти».

Сечин также сообщил, что Россия со своим энергетическим потенциалом является Ноевым ковчегом для мировой экономики. По его словам, РФ в состоянии обеспечивать мир энергетическими ресурсами на долгие годы вперед.

Он добавил, что санкционная вакханалия в отношении России и бегство инвесторов в доллар ведет беднейшие страны к голоду и экономическому кризису. По его мнению, в свете последних экономических событий Соединенные Штаты также могут столкнуться с рецессией.