Путин призвал дать россиянам высокие зарплаты: главное из третьего дня ПМЭФ Владимир Путин пообещал россиянам экономический рост

Фото: Фотобанк «Росконгресс»

Главным событием третьего дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стало выступление Владимира Путина. Он потребовал обеспечить в России высокие зарплаты и рассказал о расширении льгот. Чиновники в свою очередь пообещали поработать над увеличением зарплат и предложили развивать в стране автомобильный туризм. Главные заявления третьего дня ПМЭФ — в материале NEWS.ru.

Будут ли помогать людям

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сейчас около шести миллионов россиян зарабатывают меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), что незаконно. При этом МРОТ с 1 января 2023 года был проиндексирован на 6,3% и теперь равняется 16 242 рубля.

Голикова подчеркнула, что около 12 млн россиян не имеют ни трудовых договоров, ни договоров гражданско-правового характера. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на той же сессии, добавил, что уровень безработицы в России превышает 10% в некоторых регионах страны. Голикова и Котяков договорились работать над решением этих проблем.

После сессии NEWS.ru попросил Котякова ответить на вопрос, будет ли министерство увеличивать соцвыплаты или вводить новые льготы из-за прогноза ЦБ по ускорению инфляции . Министр ответил отрицательно, так как предпосылок для гиперинфляции нет — за год она не превысила 3%. Для россиян предусмотрена плановая индексация выплат в начале следующего года. Впрочем, Владимир Путин уже пообещал, что индексация МРОТ в 2024 году составит 18,5%. По его словам, Россия должна стать страной высоких зарплат.

Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет независимо от того, увеличился ли доход семьи или нет. И сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости родителя, закрепив это понятие в законе.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Заместитель Председателя Правительства РA Татьяна Голикова

Помогут ли бизнесу

Путин предложил Генпрокуратуре закрепить нормы о праве на проверки бизнеса только для профильных ведомств. Речь идет о проверках, которые не прекратились из-за надзорных каникул после начала СВО. Президент призвал не проверять бизнес, который не вредит людям.

Владимир Путин призвал вдвое повысить пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба по ряду уголовных статей. Это может вывести ряд предпринимателей из-под ответственности. А еще президент предложил провести амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства.

Глава государства добавил, что представители бизнеса все чаще обращаются с просьбой не пускать назад ушедших игроков. И все же Россия не закрывает двери для иностранных компаний, говорит президент. Но если они вернутся — «особенности их поведения учтут». Вместе с тем Путин призвал глав регионов оказывать поддержку отечественным брендам.

Часть выступления Путин посвятил промышленности. Россия при технологическом суверенитете не планирует выпускать вообще всю возможную продукцию, поэтому для той, которую производят другие страны, надо налаживать логистику, отметил президент.

Кроме того, Путин поручил добиться роста инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции до 2 трлн рублей в текущем году и до 10 трлн рублей — к 2030 году.

Фото: Фотобанк «Росконгресс» Президент России Владимир Путин

Подрастет ли российская экономика

По данным на апрель, валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 3,3% за год, отметил Путин. И напомнил, что, по оценке Международного валютного фонда, по итогам года рост составит 0,7%. «А я согласен с нашими экспертами, что рост будет до 1,5%, а может, и 2%. И это позволит нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира», — сказал президент.

Ранее в интервью NEWS.ru экс-министр экономики России Андрей Нечаев предсказывал, что российская экономика будет «барахтаться в болоте», вырастая из года в год примерно на 1% в то время, как экономика других стран растет на 5-6%.

Будут ли развивать транспорт

Путин заявил, что нужно массово внедрять в стране проекты с автомобилями-беспилотниками, отметив, что соответствующие грузовики «КамАЗа» или такси «Яндекса» — пока что «точечные решения».

Также Россия продолжит строить и обновлять объекты инфраструктуры, автомобильные и железные дороги, путепроводы и мосты, заявил президент. По его словам, особое внимание будет уделено коридору «Север-Юг». По нему автомобильным и железнодорожным транспортом грузы перевозятся из Россию в Индию и обратно через Иран и Азербайджан. Путин подчеркнул, что к 2025 году планируется удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по этому маршруту.

Кроме того, по словам президента, в ближайшие пять лет Россия обновит торговый флот. На российских судоверфях в 2023-2028 годах планируется построить около 260 судов.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru

Что будет с автотуризмом

На сессии по развитию автотуризма в России вице-премьер Дмитрий Чернышеко обратил внимание присутствующих: сейчас 44% жалуются на отсутствие нужных бытовых условий при поездках по российским дорогам, а 50% — на качество самих дорог и АЗС.

В свою очередь, заммэра Москвы по транспортным вопросам Максим Ликсутов предложил перенять опыт госкомпании «Автодор», которая делает на своих платных дорогах многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ). Это специальные зоны с комфортными мотелями, парковками, спортивными, собачьими и детскими площадками, комнатой матери ребенка и магазинами. Участники сессии предложили построить такие зоны и вдоль обычных, бесплатных трасс. А для этого — проработать льготы для бизнеса, который готов за это взяться.

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