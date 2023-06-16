Пособия на ребенка до 1,5 лет будут выплачивать на новых условиях Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет независимо от увеличения дохода семьи

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Президент России Владимир Путин предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятности родителя. На пленарном заседании ПМЭФ-2023 он подчеркнул, что средства следует перечислять в течение всего периода времени, установленного законом.

Пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что нужно закрепить понятие «частичная занятость» в законе. По мнению президента, это необходимо сделать, чтобы в вопросе с пособиями больше не возникали разночтений.

Кроме того, Путин предложил поддержать россиян, которые ухаживают за детьми-инвалидами. По его словам, они также имеют право на пособие только в том случае, если не работают и не имеют иного источника дохода. Президент обратил внимание, что для таких категорий граждан невозможно найти подрабоку, поскольку в этом случае они лишатся выплат.

Ранее Путин заявил, что с 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5%. По его словам, это будет гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в России в целом. Сейчас МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц.