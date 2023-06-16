Путин раскрыл планы по увеличению объема перевозок по маршруту «Север-Юг» Путин: к 2025 году планируется удвоить объем перевозок по маршруту «Север-Юг»

Россия продолжит строить и обновлять объекты инфраструктуры, автомобильные и железные дороги, путепроводы и мосты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). По его словам, особое внимание будет уделено коридору «Север-Юг». Глава государства подчеркнул, что к 2025 году планируется удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по этому маршруту.

Особое внимание будем уделять коридору Север–Юг, — сказал Путин.

Президент добавил, что в ближайшие пять лет Россия обновит торговый флот. На российских судоверфях в 2023-2028 годах планируется построить около 260 судов.

Ранее Путин заявил, что запуск железной дороги Решт — Астара позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому транспортному коридору «Север — Юг» будут обладать конкурентными преимуществами, указал глава государства во время выступления на церемонии подписания межправительственного соглашения с Ираном.

Решт — Астара является последним железнодорожным участком международного транспортного коридора «Север — Юг». Мультимодальный маршрут протяженностью 7200 километров пройдет от Санкт-Петербурга до порта Мумбай в Индии.