Путин назвал плюсы запуска железной дороги Решт — Астара Путин: запуск железной дороги Решт — Астара диверсифицирует глобальные транспортные потоки

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие совместно с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в церемонии подписания межправительственного cоглашения с Ираном о сотрудничестве по созданию железной дороги Решт - Астара

Президент РФ Владимир Путин заявил, что запуск железной дороги Решт — Астара позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Перевозки по новому транспортному коридору «Север — Юг» будут обладать конкурентными преимуществами, подчеркнул глава государства, выступая на церемонии подписания межправительственного соглашения с Ираном.

В частности, доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбай займет около 10 суток. Для сравнения скажу, что время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30–45 суток. То есть налицо существенная экономия по срокам и затратам, — отметил Путин.

Президенты России и Ирана приняли участие в церемонии по видеосвязи.

Транспортный коридор «Север — Юг» будет использоваться для перевозок продовольствия и другой продукции для потребителей в странах Персидского залива и Африки. По словам Путина, новый маршрут внесет осязаемый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

Решт — Астара является последним железнодорожным участком международного транспортного коридора «Север — Юг». Мультимодальный маршрут протяженностью 7200 километров пройдет от Санкт-Петербурга до порта Мумбай в Индии.

Россия, Иран и Индия начали обсуждать проект в конце 2018 года. Предполагается, что международный транспортный коридор «Север — Юг» станет более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу.