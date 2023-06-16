Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по валютным нарушениям

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ предложил провести амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства во время действия моратория на наказания. Глава государства также призвал продлить мораторий на 2024 год.

На недавней встрече с представителями общественного бизнес-объединения «Деловая Россия» коллеги прямо ставили вопрос об амнистии в валютной сфере. Подобный подход мы применяем нечасто. Но сейчас, когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу, а именно предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория, — заявил Путин.

Также в ходе выступления на ПМЭФ Путин заявил, что инфляция и безработица в России близки к историческому минимуму. Глава государства отметил, что инфляция составляет 2,9%, что ниже, чем во многих странах Запада. Безработица составляет 3,3%, и, по словам Путина, такой низкой она не была никогда в истории.