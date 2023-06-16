Путин: инфляция и безработица в России близки к историческому минимуму

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин (в центре)

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания на ПМЭФ, что инфляция и безработица в стране близки к историческому минимуму. По словам главы государства, инфляция в России ниже, чем во многих странах Запада.

Мы сохранили ответственную сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах, и в еврозоне, и в других регионах, и близка к историческому минимуму — составляет 2,9%. Безработица — 3,3%, такой низкой она еще не была никогда в нашей истории, — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что второй квартал 2022 года стал самым трудным для экономики, но эффективная стратегия, выбранная властями и бизнесом, сработала. И в результате макроэкономические тенденции набирают силу, а ВВП вырос на 3,3%, указал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в своем выступлении на пленарном заседании ПМЭФ глава государства затронет тему влияния, которое оказала на экономику страны спецоперация на Украине.