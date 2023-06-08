Руль сам крутится: как я ездил на беспилотном такси «Яндекса» в Москве Репортер NEWS.ru прокатился в беспилотном такси и рассказывает, как проходят такие поездки

Фото: NEWS.ru

В московском районе Ясенево началась тестовая эксплуатация такси под управлением искусственного интеллекта от «Яндекса» — роботакси. Обозреватель NEWS.ru лично убедился, как работает новый вид транспорта.

Кто был первым

Столица оказалась отнюдь не первым городом в России, где компания запустила сервис беспилотных перевозок. Москву опередил наукоград Иннополис в Татарстане.

«Первые испытания роботакси прошли в 2018 году в Иннополисе, а затем в Москве. С тех пор беспилотные машины „Яндекса“ проехали уже больше 24 миллионов километров, а жители Иннополиса совершили более 60 тысяч поездок», — рассказали в пресс-службе компании.

Когда в Москве появилось роботакси

О скором запуске роботакси в Москве «Яндекс» объявил еще в сентябре 2021 года. Уже тогда сообщалось, что испытывать беспилотные авто будут в московском Ясенево. Однако реальный запуск состоялся только теперь.

«В 2021 году мы запустили тестирование автономных автомобилей в Ясенево, но оно было доступно только сотрудникам компании. То есть в автомобилях были водители-испытатели, как сейчас, и в ряде случаев другие сотрудники „Яндекса“. Мы все это время тестировали, как технология работает в режиме реальной дорожной обстановки Москвы. Но не было доступа у внешних пользователей», — пояснили NEWS.ru в «Яндексе».

В компании нам рассказали, почему выбор пал именно на Ясенево: «Мы исследовали множество районов Москвы и выбрали тот, который лучше всего подходит для первого запуска. Район Ясенево логично спроектирован, и в нём есть понятные регулярные маршруты людей внутри района: доехать от дома до метро, детского сада, магазина, школы и обратно».

Фото: NEWS.ru К автобусной остановке на улице Рокотова подъезжает красно-бело-черный седан Huyndai. Это и есть наше беспилотное такси

Как принять участие в тестах беспилотного такси

Управляемое искусственным интеллектом такси работает в Ясенево каждый день с семи утра до часа ночи. Как сообщили в компании, принять участие в тестах могут все желающие, для этого нужно заполнить заявку на сайте перевозчика.

В анкете пользователей просят кратко рассказать, почему они хотят воспользоваться услугой беспилотного такси. А также указать, как часто они бывают в Ясенево, какими маршрутами обычно передвигаются по району и с кем хотят прокатиться на роботакси. Правда, пока поездки доступны только для одного пассажира. Также участникам эксперимента должно быть не менее 18 лет.

«В первые недели тестирования мы разрешаем ездить только по одному. Не брать с собой друзей, знакомых, животных. Чтобы обкатать процесс поездки. Но мы планируем снять это ограничение», — рассказал руководитель проекта роботакси «Яндекса» Андрей Кармацкий.

По его словам, за первые полтора дня испытаний услугами роботакси воспользовались около 50 человек.

«Заявки оставляли 12 тысяч человек. И сейчас люди продолжают записываться», — сообщил он.

Фото: NEWS.ru «Машина принимает решения автономно. У нее есть вычислитель, радары, лидары и камеры. И программа позволяет решать, что ей делать», — говорит руководитель проекта Андрей Кармацкий

Как обеспечивается безопасность поездок на беспилотных такси

Несмотря на то что роботакси управляется искусственным интеллектом, в соответствии с российским законодательством в автомобиле постоянно находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью движения.

«Во время движения нам не нужен GPS, поскольку мы ездим по высокоточным картам. Мы используем данные сенсоров, чтобы найти местоположение на карте. Нам нужна сантиметровая точность, поэтому мы используем более точные датчики, которые позволяют машине на местности определить себя», — пояснил представитель «Яндекса».

По его словам, автомобиль движется автономно, ему не нужна постоянная связь. Если такси входит в зону, где интернет не ловит, это для него «не критично».

«Машина принимает решения полностью автономно. У нее есть вычислитель, радары, лидары и камеры. И программа позволяет решать, что ей делать», — добавил Андрей Кармацкий.

Как заказать беспилотное такси в Москве

В дальнейшем заказать поездку в ИИ-такси можно будет в приложении «Яндекс Go». Там появится специальная кнопка для заказа. Нажав на нее, пользователь сможет выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Как уточнили NEWS.ru в «Яндексе», всего в Ясенево около сорока таких точек, которые обслуживают 25–30 машин (в целом автопарк беспилотных такси компании насчитывает 140 машин). Поездка по любым направлениям стоит 100 рублей.

«В Ясенево мы будем тестировать сервис несколько месяцев. Но мы будем его расширять: будут появляться новые остановки, новые сценарии», — отметил Кармацкий.

Фото: NEWS.ru Маршрут построен. Поездка по любым направлениям стоит 100 рублей

Как репортер NEWS.ru прокатился на беспилотном такси

Ясенево. Залитый июньским солнцем московский спальный район. Зеленые прямоугольники газонов, тарахтение газонокосилки, запах свежескошенной травы. По дорожному асфальту неспешно шуршат немногочисленные автомобили. Людей на улицах тоже немного. Атмосфера полуденной дремы. Кажется, теперь понятно, почему они выбрали Ясенево для испытаний беспилотного такси. Чтобы не сразу подвергать искусственный интеллект стрессам столичных шоссе.

К автобусной остановке на улице Рокотова подъезжает красно-бело-черный седан Huyndai со странным устройством на крыше, напоминающим перископ. На приборе красуется надпись Yandex.

«Это лидар», — пояснил NEWS.ru Андрей Кармацкий. Два лидара поменьше расположены над передними колесами. И еще один — вместо маскота на решетке радиатора.

Что ж, залезаю внутрь, на заднее пассажирское сиденье. Перед ним установлен планшет, на котором отображается карта близлежащих кварталов. Синей загогулиной на ней проложен маршрут. Ниже большая синяя кнопка предлагает начать поездку.

За рулем сидит водитель-испытатель. Перед ним находится еще один планшет. «Никита, — представляется он. — Маршрут уже построен. Вам нужно просто пристегнуться и нажать кнопку».

Пристегиваюсь. Щелкает фиксатор двери. Нажимаю кнопку. Машина мягко трогается с места, руль слегка поворачивается, когда мы отъезжаем от остановки. Никита не шевелится.

Подъезжаем к светофору. Начинает пикать поворотник. Авто притормаживает и останавливается. Светящиеся красным цифры отсчитывают секунды. Вот и зеленый. Начинается движение, руль резко крутит вправо, и машина неспешно заворачивает. Никита сидит не шелохнувшись.

— Были какие-то накладки в вашу смену? — спрашиваю.

— Об этом я сказать не могу, — отвечает он. — По мне лично, автомобиль едет хорошо. Он соблюдает все правила. Мягко оттормаживается на светофорах. Адекватно воспринимает дорожную ситуацию.

Фото: NEWS.ru За рулем сидит водитель-испытатель. Перед ним находится еще один планшет

Снова остановились на повороте. Руль крутится, машина заворачивает. Никита со стоическим спокойствием сохраняет неподвижность. Довольно скучная у него работа, мелькает мысль. Ведь даже навигатор ничего не говорит.

— И за все время вам ни разу не пришлось трогать руль?

— Нет, я просто сел, нажал кнопку и больше ничего такого не делаю.

Впереди «лежачий полицейский». Huyndai замедляет ход и переваливается через препятствие. Сразу за ним нерегулируемый переход. На зебру выходит молодая женщина с красной коляской. Машина тормозит метрах в трех от разметки.

«Уступаем пешеходу», — высвечивается на водительском планшете. Женщина на карте помечена движущимся по зебре условным значком. Синяя линия маршрута изгибается туда-сюда, чтобы обогнуть фигурку. Как только она достигает тротуара, такси набирает ход.

Дорога совершенно пуста. Тем не менее такси едет весьма неспешно.

— А какая средняя скорость движения?

— Точно по правилам дорожного движения.

— А сейчас сколько?

Смотрю на спидометр. Он показывает 31 км/ч.

— Там знак «30» стоял, — поясняет Никита.

Едем дальше. Автомобиль слегка потряхивает на очередном «лежачем полицейском».

— А когда кончится бензин, она сама поедет заправляться? Или тут уже нужен человек?

— Она умеет, конечно, не всё. Поэтому мы заправляем, моем, обслуживаем и отдаем механику на проверку.

Впереди уже видна остановка, у которой мы стартовали. Снова запикал поворотник, роботакси подрулило к автопавильону, щелкнул фиксатор дверей.

«Поездка окончена», — сообщил автопилот.

Фото: NEWS.ru Странное устройство на крыше с надписью Yandex напоминает перископ. Это лидар

Как оценили запуск роботакси в интернете

В интернете ожидаемо развернулось обсуждение плюсов и минусов беспилотных такси. В частности, пользователи отмечали, что наиболее эффективны роботакси должны быть в дальних поездках по сравнению с передвижением по городу.

«Именно в дальних поездках преимущества беспилотника более очевидны. Он может ехать 24/7 и не захочет спать, например. Он не психанет „тащиться“ за фурой и не попрет на обгон в слепом повороте», — отметил пользователь портала VC.ru с ником Alexey Ivanov.

По его мнению, передвижение по городу для беспилотника «гораздо сложнее» из-за большего количества «неподконтрольных процессов и сложности выбора „правильного“ варианта в критической ситуации».

Другие выражали сомнение в самой возможности запуска роботизированных такси в российских городах. По мнению скептиков, для беспилотного транспорта необходимо решить множество проблем — технических, инфраструктурных, юридических...

В частности, отмечают они, для беспилотных авто необходимы очень хорошие дороги со знаками, «которые не противоречат друг другу», и с качественной разметкой.

Фото: NEWS.ru Пока необычные такси можно увидеть в районе Ясенево

«Как штрафовать беспилотник? По идее, никак, это автомат, и он не может ошибаться, но у техники бывают сбои. Кого штрафовать за сбой в автопилоте, если вдруг машина насмерть сбила человека? Кого сажать? Программиста, писавшего код? Того, кто обслуживает?» — задается вопросом пользователь с ником Иван.

Позднее в «Яндексе» пояснили NEWS.ru, что даже когда закончится тестовый период, в роботакси все равно будет находиться сотрудник компании, потому что к этому ее обязывают российские законы.

То есть, получается, поездки будут не совсем беспилотными.

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