Юрист рассказал, кто будет отвечать за аварии машин-беспилотников

За причинённый беспилотным автомобилем вред будет отвечать его владелец, сообщил кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Курского государственного университета Максим Воробьёв изданию Live 24. При этом, если будет доказана неисправность машины, её собственник сможет предъявить претензии производителю или продавцу, а они, в свою очередь, разработчику.

Эксплуатация беспилотных автомобилей также относится к источникам повышенной опасности, и применяется принцип ответственности владельца автомобиля без вины. Водитель не всегда является владельцем, например, в случае работы по трудовому договору водитель не будет отвечать перед потерпевшим. Разработчик автоматизированной системы вождения не будет отвечать перед потерпевшим за причинённый вред, — сказал Воробьёв.

Кроме того, по его словам, неисправность автопилота не освободит человека от ответственности. Юрист добавил, что сам беспилотник понести её не может, так как не является субъектом права.

Ранее сообщалось, что в России появятся запретные зоны для автомобилей-беспилотников. Первый вице-премьер Андрей Белоусов сформировал рабочую группу, которая займётся вопросом их создания. ФСБ предложила запретить поездки беспилотникам рядом с Кремлём, ГУМом и ЦУМом.