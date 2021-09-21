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Новый запрещающий дорожный знак появится в России

06:09, 22 сентября 2021
Новый запрещающий дорожный знак появится в России Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Новый запрещающий дорожный знак «Въезд беспилотникам запрещён» появится в России в 2025 году. Беспилотные автомобили должны будут иметь на кузове опознавательный знак «А», что означает «автономное вождение», сообщает РИА Новости.

О появлении нового дорожного знака рассказала представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова.

Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак «Въезд беспилотникам запрещен», который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах, — сообщила специалист.

Образец нового знака покажут на международном Форуме инновационных транспортных технологий 19 октября. Проект дорожного знака пока обсуждается с ГИБДД, Минтрансом и Росстандартом.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сформировал рабочую группу, которая займётся вопросом создания запретных для беспилотных автомобилей зон. ФСБ предложила запретить поездки таких машин рядом с Кремлём, ГУМом и ЦУМом.

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