Новый запрещающий дорожный знак появится в России

Новый запрещающий дорожный знак «Въезд беспилотникам запрещён» появится в России в 2025 году. Беспилотные автомобили должны будут иметь на кузове опознавательный знак «А», что означает «автономное вождение», сообщает РИА Новости.
О появлении нового дорожного знака
Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак «Въезд беспилотникам запрещен», который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах, — сообщила специалист.
Образец нового знака покажут на международном Форуме инновационных транспортных технологий 19 октября. Проект дорожного знака пока обсуждается с ГИБДД, Минтрансом и Росстандартом.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сформировал рабочую группу, которая займётся вопросом создания запретных для беспилотных автомобилей зон. ФСБ предложила запретить поездки таких машин рядом с Кремлём, ГУМом и ЦУМом.