Новый запрещающий дорожный знак появится в России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве и Подмосковье золотая осень начнётся в конце недели. Листва станет играть яркими красками, а осадки будут небольшие и только местами, отметил учёный в беседе с ТАСС.

Золотая осень — это не жаркая погода с богатым спектром оттенков листвы, сухая. На самом деле, лес уже очень красивый. К концу этой недели, когда температура будет 10-12 градусов и...