Москвичи могут прокатиться на беспилотном такси В Москве начали открытые тесты беспилотного такси

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Москве начали открытые тесты беспилотного такси, сообщается на сайте компании «Яндекс». Машина на автопилоте самостоятельно следит за дорогой и здоровается с пассажирами при посадке. Заказать машину может любой пользователь старше 18 лет. Поездка обойдется в 100 рублей.

Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта. Затем появится доступ у других жителей Ясенево. Они увидят в приложении Яндекс Go специальную кнопку для заказа роботакси. Нажав на нее, можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину, — говорится в сообщении компании.

На данный момент роботакси работает с 07:00 утра до часа ночи, на данном этапе для подстраховки там находится водитель.

Ранее стало известно, что «Почта России» протестирует доставку посылок при помощи беспилотников. Функцию почтомата выполняет дронопорт, который может хранить три или восемь посылок, в зависимости от типа конструкции. Максимальный вес посылки составит 10 килограммов. Дронопорт будет взломостойким и закрытым.