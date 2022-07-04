Из Москвы в Петербург запустят беспилотные грузовики

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Тестирование беспилотного КАМАЗа в Университете Иннополис

К 2024 году из Москвы в Петербург начнут ездить беспилотные КамАЗы, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, передаёт «КП-Екатеринбург». Беспилотники запустят по трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург», уточнил он на выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Министр объяснил, что сейчас идёт эксперимент по использованию высокоавтономных транспортных средств.

Уже сейчас на дорогах общего пользования используется 300 беспилотных машин в 13 регионах. Они накапливают данные. Эти данные пригодятся для создания грузовых беспилотников в рамках соглашения с Минтрансом. В ходе проекта к 2024 году по трассе М-11 «Москва-Санкт-Петербург» будут запущены беспилотные автомобили, — рассказал Каримов.

По мнению бывшего замминистра транспорта Кирилла Богданова, запуск беспилотных автомобилей на дорогах России позволит снизить число смертельных аварий на 8%. А использование автономных грузовиков на 15% снизит себестоимость и на 25% повысит скорость перевозки грузов. Он отметил, что реализация проекта «Беспилотные логистические коридоры» сделает трассу М-11 первой в мире, где будет возможен проезд как бескабинных грузовиков, так и для доработанных серийных моделей.