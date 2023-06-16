Путин предложил не проверять бизнес, который не вредит людям

Фото: Фотобанк «Росконгресс»

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ призвал отказаться от проверок бизнеса, если он не связан с причинением вреда человеку. Глава государства также сообщил, что поручил кабмину до конца года проработать меры для поддержки компаний, растущих на «границе» малого бизнеса.

Считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять. Ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий, — сказал Путин.

По словам президента, необходимо свести к минимуму наказания бизнеса по «резиновым» статьям и избежать проведения проверок непрофильными органами.

Власти продолжат работу по снижению административного давления на бизнес, указал президент. Путин также поручил разработать отечественную модель целевых условий ведения бизнеса, такую, как рейтинг Всемирного банка.

Президент РФ также предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства в период действия моратория. Глава государства указал, что считает такое решение правильным в условиях, когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой.