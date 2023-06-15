На дорогах появились беспилотные КамАЗы: надо ли их бояться, где они ездят Рассказываем всё, что известно о запуске грузовиков, способных ездить без водителя

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru

По трассе Москва — Санкт-Петербург начали ездить грузовики КамАЗ, которые способны работать без водителя. Беспилотные машины курсируют не только ради эксперимента, они еще и перевозят грузы. Почему это так важно для развития всей индустрии перевозок, чем интересны новые машины, как изменятся цены на доставку товаров после прихода эры беспилотников, стоит ли бояться КамАЗов без водителей — в материале NEWS.ru.

Старт запуска беспилотных магистральных тягачей КамАЗ по федеральной трассе М-11 «Нева» был проведен в максимально торжественной обстановке: большое количество журналистов, сцена, высшие чиновники, включая главу министерства транспорта Виталия Савельева и первого вице-премьера России Андрея Белоусова. На церемонии показали несколько грузовиков, которые способны ездить по дорогам без водителя. И даже перевозить грузы.

Кто будет следить за роботом-автопилотом

Без водителя автомобилям по дорогам общего пользования ездить нельзя — это прописано ПДД. Возможность начать коммерческую эксплуатацию беспилотного транспорта появилась благодаря правительственному решению о создании экспериментально-правовых режимов. Правда, не на всех дорогах — например, перевозить грузы беспилотниками сейчас можно только по платной трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru

Сейчас в эксперименте по доставке товаров из одной российской столицы в другую участвуют три логистические компании. И по словам представителя одной из фирм, уже сейчас они поняли преимущества беспилотных машин: с ними стоимость доставки груза получается на 12% ниже, чем на обычных грузовиках с водителем.

Экономия достигается за счет того, что в случае с беспилотными машинами не действует строгая система контроля за временем работы и отдыха водителя. Водители грузовиков не могут проводить за рулем более 9 часов в сутки (до 10 часов, но лишь 2 раза в неделю). Он должен делать обязательные перерывы в движении на 45 минут каждые 4,5 часа. Нарушил — и установленный в машине регистратор это тут же зафиксирует. Эти правила направлены на повышение безопасности, но делают перевозки дороже, отмечают участники рынка.

С беспилотными машинами ситуация проще. Фактически машины с автопилотом могут работать без перерывов 24 часа в сутки. Правда, в салоне все равно должен быть человек. Однако он носит статус инженера-испытателя, а не водителя. То есть не управляет, а лишь контролирует процесс. «Автомобиль будет останавливаться только на погрузку-разгрузку, заправку топливом, а также для проведения технического обслуживания — замену фильтров, масла и т.д.», — пояснил корреспонденту NEWS.ru главный конструктор по инновационным автомобилям ПАО «КамАЗ» Сергей Назаренко.

На каких трассах беспилотные КамАЗы появятся в 2024 году

Пока доставлять грузы из Москвы в Питер без участия человека не получится. КамАЗы едут в автономном режиме лишь на тех участках, где нет пересечения с другими дорогами, отсутствуют светофоры и пешеходные переходы. «Тверской» участок М-11, который проходит через город, машины проезжают в ручном режиме: автопилот отключается и управление на себя берет человек. Сама концепция перевозки на беспилотных машинах, которая получила название hub-to-hub, не подразумевает, чтобы грузовики ездили по улицам городов.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru

Скоро построят объезд вокруг Твери. К 2024 году будет готова к приему беспилотных машин и трасса от Москвы до Казани. «С учетом завершения строительства трассы М-12 такие грузовики смогут проехать от Казани до Санкт-Петербурга через Центральную кольцевую автомобильную дорогу уже в 2024 году. Участок ЦКАД на их маршруте оборудован DSRC приемниками для движения подключённого транспорта», — сказал председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. К 2030 году беспилотные перевозки планируется организовать на 19,5 тыс. км федеральных дорог.

Сколько беспилотных тягачей участвуют в эксперименте

Если не обращать внимание на надписи на бортах, то внешне беспилотные автомобили почти ничем не отличаются от стандартных грузовых магистральных тягачей КамАЗ-54901. И лишь присмотревшись, можно увидеть радары на крыше, которые сканируют дорожную обстановку. Да и в салон тут почти стандартный, хотя беспилотная модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации и так далее.

Беспилотный автомобиль двигается по трассе небыстро — средняя скорость машин 60-70 км/ч, а при идеальных условиях можно разогнаться до 80-90 км/ч. Пока коммерческой перевозкой грузов занимаются только три автомобиля, но скоро их будет значительно больше. «Мы сегодня стартуем с трех автомобилей КамАЗ, в начале июля добавится еще три автомобиля, а со следующего года еще 12 машин», — заявил на церемонии запуска движения министр транспорта России Виталий Савельев.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru

Насколько самостоятелен автопилот КАМАЗа

Представители КамАЗа уверяют, что машины соответствуют так называемому уровню автономности 3+. Что это означает?

Уровень 0: отсутствуют какие-либо помощники водителя

Уровень 1: есть адаптивный круиз-контроль, системы помощи при парковке, система предупреждения о сходе с полосы и пр. Присутствует на многих современных легковых автомобилях.

Уровень 2: есть системы помощи управления, которые могут сами рулить и тормозить, но водитель обязан держать руки на руле.

Уровень 3: автомобиль способен ездить без внимания со стороны водителя в идеальных условиях. Человек имеет возможность вмешиваться в процесс управления на любом этапе.

Уровень 4: автомобиль способен без человека доехать из точки А в точку Б, но лишь при идеальных условиях. Человек берет на себя управление в сложных случаях.

Уровень 5: автомобиль двигается самостоятельно всегда, место для человека и органы управления не требуются.

«Сейчас мы находится на продвинутом третьем уровне, наши грузовики могут самостоятельно двигаться по шоссе, однако в городских условиях все равно необходимо внимание человека. Но мы работаем над этим проектом уже несколько лет. И результаты нашего труда вы можете видеть. При этом наша цель на ближайшее будущее — представить модель с четвертым уровнем автономности. Ее мы должны показать в 2026 году, причем речь о коммерческом продукте», — рассказал корреспонденту NEWS.ru главный конструктор по инновационным автомобилям ПАО «КамАЗ» Сергей Назаренко.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru

Нужно ли бояться беспилотных автомобилей

По словам создателей КАМАЗов с автопилотом, такие машины являются гораздо более безопасными, чем стандартные. Ведь в случае беспилотных авто исключен человеческий фактор: беспилотник не может заснуть или превысить скорость, не может пропустить поворот или задуматься о чем-то, он не ездит пьяным и не говорит по телефону.

«Аварий с беспилотными машинами будет гораздо меньше. Водителям обычных машин бояться беспилотных грузовиков точно не стоит. Такие автомобили умеют видеть опасность и заранее тормозить, причем останавливаются такие машины лучше, чем если за рулем сидит человек», — пояснил Сергей Назаренко.

В каких странах пользуются беспилотными грузоперевозками

Первые эксперименты по созданию автономной машины начались ее в 20-х годах прошлого века, однако реально работающие прототипы появились только в середине 1980-х годов.

И все же пока ни одна компания не приступила к серийному производству автомобилей с полноценной системой автопилота, хотя этими вопросами занимаются многие лидеры индустрии перевозок, в том числе Uber, американская Tesla, концерн General Motors, российский Yandex и так далее.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru

Так, в 2018 году Tesla объявила, что беспилотный электрический грузовик Semi доставил первый груз. Правда, с тех пор серийное производство Tesla Semi так и не началось. Но в 2022 году китайская компания Baidu запустила коммерческую эксплуатацию легковых такси, причем эти машины выполняют заказы без присутствия в автомобилях инженера-испытателя. Правда, вызвать беспилотное такси можно лишь в нескольких городах в строго ограниченное время: например, в Ухане такси без водителя были доступны с 9:00 до 17:00, а в Чунцине — с 9:30 до 16:30.

С этого года беспилотные такси работают и в России, в Москве такой сервис доступен у Яндекса. Но пока с большими ограничениями: например, вызвать роботакси можно лишь в Ясенево, а пассажиру должно быть больше 18 лет и в машине он должен ехать один. Кроме того, автомобили возят только по определенным маршрутам. Иначе придется вызывать «обычное» такси (при этом и в беспилотными авто будет человек — тут такая же история, как и с грузовыми КамАЗами).



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