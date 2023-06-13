«Я их опасаюсь»: автоэксперт о появлении беспилотных КАМАЗ Автоэксперт Осипов выразил опасения из-за появления на дорогах беспилотных КАМАЗ

Фото: АГН «Москва»

Проезд беспилотного тягача по трассе М11 «Нева», ставший первым в России

Появление беспилотных КАМАЗ на дорогах России может нести угрозу для участников движения, выразил опасения автоэксперт Олег Осипов. Комментируя ситуацию НСН, он отметил, что заменить дальнобойщиков умным грузовикам не удастся, а их внедрение является всего лишь экспериментом.

Я их опасаюсь. Не знаю, что это будет. Представьте себе КАМАЗ без руля! Что это такое? Я пока себе это представить не могу. Наверное, это имеет смысл. Рано или поздно этим все кончится... Дальнобойщиков они точно не заменят. Это все эксперимент, — пояснил эксперт.

В ближайшее время беспилотные грузовики КАМАЗ не смогут заменить дальнобойщиков, для их внедрения в России не хватает скоростных трасс, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, для их запуска по всей стране без водителя, который будет контролировать ситуацию, потребуется время и специальные дороги без светофоров.

Через какое-то время такие беспилотные грузовики могут вытеснить дальнобойщиков. <...> Это будет не завтра. Плюс Россия большая, во Владивосток беспилотные грузовики сразу не поедут. Открываются разные новые маршруты. Для запуска грузовиков без водителя нужны скоростные трассы без светофоров и отдельная полоса, — подчеркнул автоэксперт.

По словам Моржаретто, подобные транспортные средства достаточно безопасны и могут обрабатывать большое количество информации, но даже в беспилотном грузовике должен быть водитель. В случае непредвиденных обстоятельств он сможет перехватить управление транспортным средством.

Эксперт уверен, что беспилотные КАМАЗ не станут массовым явлением. На данный момент, чтобы настроить их движение между Москвой и Петербургом, необходимо достроить скоростную трассу в обход Твери. Для запуска грузовиков также следует добавить еще одну полосу движения, считает Моржаретто.

В России ранее предложили обозначать беспилотные автомобили специальной меткой. В настоящее время проводится эксперимент по перевозке пассажиров и грузов с использованием беспилотных автомобилей.