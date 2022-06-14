В России появятся дороги из шин и стеклобоя

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/Global Look Press

К 2030 году в России дороги будут строить с использованием до 40% вторсырья, сообщает «360». Так указано в программе «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022–2030 годы».

Необходимый для строительства вторичный щебень можно получать из красного кирпича, цементобетона и даже из стеклобоя. Отходы с битумом подходят для изготовления мастики, порошка и битумно-минеральной массы.

Продукцию, полученную в результате переработки шин, можно использовать в качестве модификатора асфальтобетона на основе резиновой крошки. В России за последние пять лет с применением такого модификатора было уложено порядка 15 млн кв. м дорог. Причём это трассы и федерального, и регионального значения, — рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Он привёл в пример дорог с использованием переработанных шин находящиеся в ведомстве ГК «Автодор» трассы: ЦКАД, М-11, М-4.

2 июня президент России Владимир Путин поставил задачу привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети дорог страны. В рамках строительства планируется продлить дорогу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Президент подчеркнул, что у страны есть для этого необходимые ресурсы.