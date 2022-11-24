Путин: на трассе Москва-Петербург запустят эксперимент с беспилотными авто

Президент России Владимир Путин сообщил, что на автотрассе Москва-Петербург в ближайшее время запустят эксперимент с использованием беспилотных автомобилей. Во время пресс-конференции «Сбербанка», посвященной искусственному интеллекту, он заверил, что РФ обладает качественными наработками в данной сфере, благодаря которым Россия уже опережает конкурентов, передает ТАСС.

Что касается беспилотников, то здесь у нас есть очень хорошие наработки. И больше того, мы наших конкурентов во многом обгоняем. В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва — Петербург, — заявил Путин.

Согласно плану, поначалу специалисты запустят беспилотные грузовики на трассе М-11 «Нева». Уже с 2024 года поездки на данной трассе будут проходить в штатном режиме, перевозя коммерческие заказы. К 2030 году беспилотные перевозки будут организованы на 19,5 тысячах километров российских автодорог.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов заявил, что к 2024 году из Москвы в Петербург начнут ездить беспилотные КамАЗы. Министр объяснил, что сейчас в стране идет эксперимент по использованию высокоавтономных транспортных средств.