«Чего докопался?»: семь фраз, которые не надо говорить инспектору ГИБДД Не говорите этих слов гаишнику, если он вас остановил для проверки документов. Иначе инспектор специально начнет до вас «докапываться»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда инспектор ГИБДД останавливает для проверки документов или после того, как он увидел нарушение правил, некоторые автомобилисты предпочитают вступать в дискуссию. Иногда это совершенно не нужно. NEWS.ru рассказывает, какие фразы не надо говорить инспектору ГИБДД.

«Кто вам дал право меня тормозить, назовите цель остановки и ваш личный номер»

Водитель имеет право попросить инспектора сообщить ему причину остановки. Мало того, рассказать о ней — это прямая обязанность инспектора ГИБДД. Ведь в 45 пункте Регламента, которому следуют гаишники при работе, четко сказано: «При обращении к участнику дорожного движения сотрудник обязан представиться, назвав свою должность, звание и фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения».

К тому же просто так тормозить машины инспектор ГИБДД не имеет права. Для любой остановки должна быть причина. Однако этих самых причин может быть великое множество: похожий автомобиль находится в розыске, у инспектора возникло подозрение, что водитель в неадекватном состоянии, а может быть, просто проходит спецмероприятие и сотрудники ГИБДД останавливают всех подряд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако нужно понимать, что фраза в стиле «Какая причина остановки?» ни к чему не приведет. Увидев такого «юриста», любой инспектор ГИБДД обязательно потребует для проверки полный пакет документов, которые водитель обязан возить с собой. Кроме того, сотрудник ГИБДД может специально подольше их проверять, пойти «пробивать» номера по базе данных и так далее.

Что лучше сказать?

Если вас действительно интересует, почему инспектор вас остановил, то можно просто спросить «А что-то случилось?». Если машину остановили для проверки документов, то идеальной линией поведения будет спокойно поздороваться, показать документы и не вступать в дискуссию.

«Уважаемый, а можно побыстрее?»

Если даже вы очень торопитесь, эту фразу произносить не стоит. В 99% случаев она будет воспринята инспектором ГИБДД не как просьба отпустить машину, а как хамство. После подобных слов не удивляйтесь, что документы будут очень тщательно проверяться, причем не только права и СТС на машину, но и полис ОСАГО. Возможно, последует вопрос в стиле «А когда вы пили в последний раз?», что может закончиться длительной процедурой «продувки» на алкотестере.

Что лучше сказать?

Если вы действительно торопитесь, то можно попросить у инспектора совета, как лучше без пробок доехать до аэропорта, вокзала или больницы (смотря куда вы торопитесь). Инспектор не только все поймет, но и, быть может, даст вам дельный совет, как объехать пробку.

«Делом бы лучше занимались, а не людей останавливали просто так»

Даже если вы искренне уверены, что инспектору ГИБДД нечего делать во время несения службы, то не стоит ему об этом говорить. Подобные слова граничат с хамством, а его никто не любит. Представьте, что какой-нибудь незнакомец начнет учить вас делать свою работу. Что вы ему ответите?

Что лучше сказать?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ничего. Даже если вам хочется дать совет инспектору ГИБДД по поводу того, как ему ловить нарушителей ПДД, сдержите себя.

«А можно всех посмотреть, вы не очень красивый...»

Не стоит показывать свое остроумие в тот момент, когда инспектор ГИБДД попросил предъявить документы. Подобная фраза заставит любого гаишника подумать, что водитель находится в неадекватном состоянии. А если вы продолжите общаться в том же духе, то будьте готовы отправиться в медицинское учреждение для проверки на состояние алкогольного или наркотического опьянения. И даже если она ничего не покажет, то времени вы потратите прилично.

Что лучше сказать?

Надо не шутить с инспектором, лучше просто поздороваться и показать документы.

«Ты давно в ГИБДД работаешь?»

Не обращайтесь к инспекторам на «ты». Подавляющее большинство гаишников считают, что подобная фамильярность является оскорблением представителей власти. Поэтому не надо использовать слово «ты».

Что лучше сказать?

Обращайтесь к инспектору на «вы». Кстати, он тоже должен говорить только «вы». Это прописано в Регламенте: «В разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним на „Вы“, проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания».

«Сразу говорю, что ни в какую „трубочку“ я дышать не буду»

Очень опасная фраза — после нее любой инспектор начнет подозревать, что вы находитесь в состоянии опьянения. И, кстати, помните, что есть два вида освидетельствования: «просто» освидетельствование и «медицинское освидетельствование». Отказаться от первого можно — в этом случае инспектор ГИБДД должен отвести вас на медосвидетельствование. А вот от медицинской проверки вы не имеете права отказываться. В противном случае суд лишит вас водительского удостоверения на 1,5–2 года и выпишет штраф в 30 тыс. руб.

Что лучше сказать?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пока инспектор ГИБДД сам не начнет разговор об освидетельствовании, то не давайте ему поводов подозревать вас. Но если вам предлагают подышать в какой-то сомнительный приборчик, который лежит у инспекторов в багажнике автомобиля, а вы этого делать не хотите, то необходимо четко и уверено сказать: «Перед проведением освидетельствования прошу составить протокол об отстранении от управления в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи». Кстати, вы имеете полное право не согласиться с результатами такого освидетельствования, в этом случае вас должны будут направить на медицинское освидетельствование.

«Я буду жаловаться, вы не знаете, на что я способен»

Угрожать инспектору ГИБДД жалобами не стоит. Они к этому привыкли. Особенно если вы нарушили ПДД. Подобные слова приведут лишь к тому, что вами будут заниматься «по полной программе». То есть неторопливо составлять протокол, а при наличии в КоАП выбора по сумме штрафа вам обязательно выпишут максимальный. А еще будут долго проверять автомобиль по базам данных.

Что лучше сказать?

Если вы действительно нарушили ПДД и хотите свести штраф к минимуму, то признайте нарушение и объясните, что совершили его по неосторожности и впредь будете аккуратнее. Видя искреннее раскаяние, инспекторы часто выписывают минимальный штраф или вовсе ограничиваются устным предупреждением. Если же вы не виноваты, то и тут не надо угрожать. При несправедливом обвинении нужно в четкой и корректной форме высказать свою точку зрения. Если есть запись с видеорегистратора — посмотреть ее вместе.